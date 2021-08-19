Nijerya, Twitter'ı yasakladığı için iki ayda 415 milyon dolar kaybetti

Nijerya, Twitter'ı yasakladığı için iki ayda 415 milyon dolar kaybetti

Nijerya'da, Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının iki ayda ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşım, Twitter tarafından kaldırılmış ve hesabı askıya alınmıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Twitter'a uygulanan yasağın faturası ağır oldu. İngiltere merkezli Top10VPN adlı siteden yapılan araştırmada, Twitter yasağının Nijerya'daki 104 milyon internet kullanıcısını etkilediği belirtildi.

Ülkede çoğu kişinin Twitter'ı reklam ağı olarak kullandığı ifade edilen araştırmada, yasağın 5 Haziran-13 Ağustos'ta ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.