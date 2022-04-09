Nissan, NASA ile elektrikli araç bataryası üretecek

Nissan, NASA ile iş birliği yaparak elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni bataryalar üretmeye başlayacak.

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok üretici, yeni bataryalar üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.

Japon üretici, elektrikli araçlara yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA ile çalışacağını açıkladı.

Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.

Bataryalar yarı yarıya küçülecek

Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek.

Nadir metaller dahil, pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.

Nissan yöneticilerinden Kazuhiro Doi, ABD'deki University of California San Diego'nun katkı sunacağı proje sonunda ortaya çıkacak ürüne "hem NASA'nın hem de Nissan'ı ihtiyacı olduğunu" belirtti.