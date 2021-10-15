Nokia, 5G şebekesinde hız rekoru kırdı

Nokia, 5G mobil ağ teknolojisinde yeni bir rekora daha imza attı. Şirket, 110Gbps'lik rekor bir iletim hızı elde ettiğini duyurdu.

Tüm dünyada çalışmaları devam eden 5G teknolojisinde iyi haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle akıllı telefon pazarında popülerliğini yitiren Nokia, 5G konusunda ise rakiplerine gözdağı veriyor.

Nokia, hazırlanan özel kurumsal 5G şebekesinde 110Gbps'lik rekor bir iletim hızı elde ettiğini açıkladı. Bu, endüstriyel düzeyde kablosuz bağlantının uygulanabilirliğini gösteren önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Nokia Kurumsal Çözümler bölümünün teknolojiden sorumlu başkanı Janne Parantainen, "Bu dönüm noktası başarısı, müşterilere gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi çözüm yeteneklerini sunmaya devam eden yatırımımızın bir kanıtıdır." dedi.

"GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ"

Hız rekorunun gelecek için umut verici olduğunu söyleyen Parantainen, "Testten elde edilen sonuçlar, özel kablosuz ağ oluşturma ve dijitalleştirme uygulama iş yüklerinin, önemli maliyet tasarrufu ve operasyonlarda basitleştirme sağlayarak tek bir sunucuda birleştirilebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.