Nokia tablet pazarına geri dönüyor: Karşınızda Nokia T20

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 7 yıl sonra yeni bir tablet piyasaya sürecek. Nokia T20 olarak adlandırılan tablet, resmen onaylandı.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasına olan ilginin azalmasına neden olmuştu. Ancak tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı. OnePlus ve Vivo gibi telefon üreticileri, tablet pazarına girmeye karar verdi.

NOKIA, 7 YIL SONRA TABLET PAZARINDA

HMD Global çatısı altında hizmet veren Finlandiyalı şirket Nokia, 7 yıl aradan sonra yeniden tablet pazarına adım atıyor. Markanın piyasaya süreceği yeni tablet olan Nokia T20, Çin Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC) tarafından onaylandı.

Tarihi boyunca N1 ve Lumia 2520 olmak üzere sadece iki tablet piyasaya süren Nokia, yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek.



NOKIA T20 ÖZELLİKLERİ

F20RID1A012 ve F20RID1A016 model numaralı iki farklı versiyonu olacak Nokia T20'nin biri yalnızca Wi-Fi desteği sunarken, diğeri 4G/LTE modem içermesi sayesinde hücresel ağlara bağlantı imkanı da sunacak.

Nokia T20'nin 10W hızlı şarjı destekleyeceğini ve Mali-G52 GPU içeren bir Unisoc işlemciyle donatılacağı biliniyor.

10.36 inç ekrana sahip olacak yeni Nokia T20, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile giriş-orta segmentte konumlanacak.

Tabletin Wi-Fi versiyonu 250 dolar, 4G/LTE destekli versiyonu ise 280 dolar fiyat etiketiyle satılacak.