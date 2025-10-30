Nvidia 5 trilyon doları aştı: Tarihe geçen rekor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka çiplerindeki öncülüğüyle dikkat çeken Nvidia, borsada tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin hisseleri TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak 210,80 dolara yükseldi. Bu artışla birlikte Nvidia’nın piyasa değeri 5,1 trilyon dolara çıkarak, bu eşiği aşan dünyanın ilk şirketi oldu.

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM: 7 SÜPER BİLGİSAYAR YOLDA

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, dün düzenlenen geliştirici etkinliğinde şirketin yeni yapay zeka hamlelerini açıkladı.

Şirketin, ABD Enerji Bakanlığı ile iş birliği yaparak 7 yapay zeka süper bilgisayarı inşa edeceğini duyurması büyük yankı uyandırdı.

Ayrıca, yapay zeka çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklentisi de açıklandı.

NOKİA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Etkinlikte, Finlandiyalı teknoloji devi Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağı da bildirildi.

Nvidia, ayrıca Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi şirketlerle yeni iş birlikleri kurarak yapay zeka ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ KATLANARAK ARTTI

Nvidia’nın piyasa değeri, son iki yılda olağanüstü bir yükseliş gösterdi.

Şirket, 2024 Şubat’ında 2 trilyon, Haziran’da 3 trilyon, Temmuz’da ise 4 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Bugün ulaşılan 5,1 trilyon dolarlık değer, hem şirket hem de teknoloji sektörü için tarihi bir rekor niteliği taşıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

Şirketi, 4,03 trilyon dolarla Microsoft ve 4 trilyon dolarla Apple takip ediyor.