NVIDIA, Almanya'da Mercedes ve BMW için yapay zeka platformu kuracak

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NVIDIA, Almanya'da endüstriyel kullanıma yönelik ilk yapay zeka (AI) bulut platformunu kurmaya hazırlanıyor.

CEO Jensen Huang tarafından Paris'teki VivaTech konferansında yapılan duyuruya göre, bu yenilikçi teknoloji, yapay zekayı robotikle bütünleştirecek ve BMW ile Mercedes-Benz gibi otomobil devleri tarafından ürün tasarımından lojistik yönetimine kadar çeşitli görevlerde kullanılacak.

20 YAPAY ZEKA FABRİKASI KURULACAK

Jensen Huang, Almanya'daki bulut platformunun yanı sıra, yedi ülkede teknoloji merkezlerini genişletme ve Avrupa genelinde 20 "yapay zeka fabrikası" kurma planlarını da açıkladı.

Bu büyük ölçekli tesisler, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve dağıtılması için özel olarak tasarlanacak.

Huang, "Sadece iki yıl içinde Avrupa'daki yapay zeka hesaplama kapasitesini 10 katına çıkaracağız." diyerek şirketin kıtadaki iddialı hedeflerinin altını çizdi.

NVIDIA, en son 18 bin yongasıyla desteklenen yapay zeka hesaplama sistemleri geliştirmek için Avrupa'nın önde gelen yapay zeka şirketlerinden Mistral ile de iş birliği yaptı.

Huang ayrıca, kuantum hesaplama teknolojisinin de kritik bir dönüm noktasında olduğunu ve gelecekte mevcut sistemlerin çözemeyeceği sorunları çözebileceğini vurguladı.