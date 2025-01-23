Nvidia, Apple’ı geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Haber Merkezi

Nvidia, 21 Ocak 2025 tarihinde piyasa değerinde Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Yapay zeka çiplerine olan artan talep ve şirketin hisselerindeki yükseliş, Nvidia'nın bu başarısında önemli rol oynadı.

HİSSE DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM

NVIDIA hisseleri 2024'te yüzde 171, 2023'te yüzde 239 ve 2025'te şu ana kadar yüzde 5 değer kazandı.

Apple'ın hisseleri ise 2024'te yüzde 30 değer kazanırken, 2025'te yüzde 11 düşüş yaşadı.

Nvidia, OpenAI'nin ChatGPT gibi yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesinde kullanılan grafik işleme birimleri (GPU) pazarında lider konumda.

Şirketin geliri, son çeyrekte neredeyse ikiye katlanarak 35.08 milyar dolara ulaştı.

PİYASA DEĞERLERİ

Nvidia: 3,60 trilyon dolar

Apple: 3,37 trilyon dolar

Microsoft: 3,2 trilyon dolar

Nvidia, Haziran ve Kasım 2024'te de Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi olmuştu.