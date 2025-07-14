NVIDIA CEO'su, Çin ordusunun ABD teknolojisini kullanmayacağını açıkladı

Yapay zeka çip devi NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang, Washington'da artan endişeler üzerine, Çin ordusunun şirket ürünlerini kullanması konusunda ABD hükümetinin endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Huang bu açıklamayı, planlanan Çin ziyareti öncesinde ABD'li senatörler tarafından uyarılmasının ardından CNN'e verdiği bir röportajda yaptı.

HUANG: "BİZE GÜVENEMEYECEKLERİ İÇİN KULLANMAZLAR"

Huang, Çin ordusunun, her an erişimi kısıtlanabilecek bir teknolojiye bel bağlamayacağını ve bu nedenle ABD teknolojisinden stratejik olarak uzak duracağını vurguladı.

CEO, "Bu konuda endişelenmemize gerek yok." diyerek, bu bağımlılık riskinin en büyük caydırıcı unsur olduğunu belirtti.

"İHRACAT KISITLAMALARI ÇİN'İ GÜÇLENDİRİYOR"

Jensen Huang, daha önce de ABD hükümetinin Çin'e yönelik teknoloji ihracat kısıtlamalarını eleştirmişti.

Huang, bu tür yasakların Çin'i kendi ileri teknolojilerini geliştirmeye teşvik ettiğini ve nihayetinde ABD'li şirketlere rakip olmalarına yardımcı olacağını savunuyor.