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    NVIDIA GeForce Now Türkiye paketlerine zam geldi

    NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now, Türkiye'de fiyat artışına gitti. İşte yeni paket fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 14:02
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    NVIDIA GeForce Now Türkiye paketlerine zam geldi

    2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

    GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

    Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

    GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM

    GeForce Now Game+ 1 Aylık Premium paketi, artık 79 TL yerine 89,90 TL'ye satın alınabilecek.

    Fiyat artışı öncesinde 149 TL olan 3 Aylık Premium paket de 199,90 TL'ye yükseldi.

    Avantajlı 6 Aylık Premium paket 349,90 TL olarak açıklanırken, 24 Saatlik Premium paket de 14,90 TL oldu.

    geforce now

    geforce now

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