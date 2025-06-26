NVIDIA, GeForce RTX 5050 ekran kartını piyasaya sürüyor

NVIDIA, dizüstü bilgisayarlar için tanıttığı RTX 5050'nin ardından, şimdi de masaüstü versiyonunu resmi web sitesinde listeleyerek duyurdu.

GeForce RTX 50 serisinin yedinci ekran kartı olan RTX 5050, giriş seviyesi oyuncu bilgisayarları için yeni bir seçenek sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni GeForce RTX 5050, Blackwell mimarisine sahip GB207 grafik yongasına dayanıyor. Kartta 2560 CUDA Çekirdeği ve 128-bit veri yolunda çalışan 8 GB GDDR6 bellek bulunuyor.

130W'lık bir Toplam Grafik Gücüne (TDP) sahip olan kart, tek bir 8-pinli güç konektörü gerektiriyor.

NVIDIA, GeForce RTX 5050 masaüstü ekran kartının temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulacağını ve başlangıç fiyatının 249 ABD doları olacağını duyurdu.

Bu fiyatlandırma, onu Intel'in Arc B580 ve B570 gibi modelleriyle doğrudan rakip yapıyor.

Performans açısından NVIDIA, GeForce RTX 5050'yi iki önceki nesil olan RTX 3050 ile karşılaştırıyor.

Şirkete göre, yeni kart DLSS 4 teknolojisi etkinleştirildiğinde 4 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor.

DLSS kullanılmayan e-spor oyunlarında ise performans artışının yüzde 50-60 civarında olduğu belirtiliyor.