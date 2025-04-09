NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartlarında aşırı ısınma sorunu: Kablolar eriyor

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Bundan birkaç yıl önce de NVIDIA'nın bir önceki üst düzey ekran kartı modeli olan GeForce RTX 4090'da da benzer aşırı ısınma ve kablo erimesi sorunları yaşandığına dair haberler gündeme gelmişti.

Aradan geçen zamana rağmen, yeni nesil NVIDIA kartlarında aynı sorunun tekrar ortaya çıkması, şirketin bu konudaki önlemlerinin yetersiz kaldığı yönünde soru işaretleri oluşturuyor.

REDDİT KULLANICISI YAŞADIĞI FACİAYI ANLATTI

"u/Roachard" isimli bir Reddit kullanıcısı, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kullanıcının belirttiğine göre, sahip olduğu MSI Gaming Trio OC RTX 5090 model ekran kartının kablosu aşırı ısınma sonucu eridi ve bu durum bilgisayarının güç kaynağına da zarar verdi.

Türkiye fiyatı 140 bin TL'nin üzerinde olan bu üst düzey ekran kartında yaşanan bu sorun, kullanıcıların kafasında soru işaretlerine neden oldu.

SORUN SADECE MSI İLE SINIRLI DEĞİL

Yaşanan bu üzücü olayın ardından, sorunun sadece MSI'ın GeForce RTX 5090 modeline özgü olmadığı düşünülüyor.

Uzmanlar, bu tür bir sorunun donanımsal bir tasarımdan kaynaklanabileceğini ve dolayısıyla diğer üreticilerin, örneğin ASUS'un GeForce RTX 5090 tabanlı ekran kartlarında da benzer sorunların yaşanabileceğini belirtiyorlar.

Olayın ardından ne NVIDIA ne de MSI cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.