NVIDIA RTX 50 Serisi ekran kartları güç tüketim rekoru kırabilir

Haber Merkezi

Nvidia, CES'te tanıtacağı RTX 50 serisi ekran kartlarıyla performans çıtasını yükseltiyor.

RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modellerini içeren seri, oyun tutkunlarına yüksek performans sunarken güç tüketimiyle de dikkat çekiyor.

GÜÇ TÜKETİMİ ARTACAK

Sızıntılara göre RTX 5090, 575W'lık TDP değeriyle RTX 4090'ın 450W'lık değerini geride bırakıyor.

RTX 5080'in TDP değeri ise 360W olarak belirlenmiş durumda. Bu yüksek güç tüketimi, kullanıcıların yeni bir güç kaynağı edinmesini gerektirebilir.

RTX 5090, tek bir 12VHPWR konektörü üzerinden elde edilebilen maksimum güç çekişine (600W) yaklaşıyor.

Anakarttaki PCI Express yuvası üzerinden gelen 75W ile birlikte RTX 5090, tek bir 12VHPWR konektörü için maksimum güç çekiş sınırına dayanıyor.

Nvidia, RTX 4090 için en az 850W güç kaynağı önermişti. RTX 5090'ın 125W daha fazla güç tüketmesi, Nvidia'nın yeni kart için 1000W güç kaynağı önerebileceği anlamına geliyor.

Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları hakkında daha fazla bilgi, CES açılış konuşmasında paylaşılacak.

RTX 50 serisi, yüksek performansıyla oyun dünyasında yeni bir dönem başlatırken güç tüketimi konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor.