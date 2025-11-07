NVIDIA ve Nokia, yapay zeka destekli 6G ağları kuruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NVIDIA ve Nokia, yapay zeka destekli 6G ağları oluşturmak için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Washington, DC'deki GTC'de tanıtılan ilk ticari ürünler, NVIDIA'nın yeni ARC-Pro teknolojisini içeriyor ve daha akıllı, daha hızlı mobil bağlantılar vadediyor.

NVIDIA'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Mobil yapay zekaya (telefonlardaki ChatGPT gibi) olan talebin artmasıyla NVIDIA, küresel ağları daha akıllı hale getirmek için Nokia'ya 1 milyar dolar yatırım yapıyor.

Nokia'nın ARC-Pro'yu sistemlerine entegre etmesiyle, telekomünikasyon şirketleri maliyetli donanım değişimleri yerine yazılım aracılığıyla yapay zeka destekli 5G ve 6G'ye geçebilecek.

T-MOBILE 2026'DA TEST EDECEK

T-Mobile'ın bu teknolojiyi 2026'da test edeceği açıklandı.

Uzmanlar, yapay zeka destekli RAN pazarının 2030 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor, bu da yeni nesil bağlantının beklenenden daha erken geldiğini gösteriyor.