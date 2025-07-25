Nvidia'dan Çin'e kaçak çip uyarısı: Kaybedeceksiniz

Financial Times'ın en az 1 milyar dolar değerindeki Nvidia yapay zeka çipinin Çin'e kaçak yollarla sokulduğunu iddia etmesinin ardından, çip devinden ilk açıklama geldi.

Nvidia, bu eylemin "kaybeden bir girişim" olduğunu belirtti.

"YETKİSİZ ÜRÜNLERE DESTEK YOK"

Şirket sözcüsü, kaçak ürünlerle veri merkezi kurmanın hem teknik hem de ekonomik açıdan mantıksız olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Veri merkezleri, yalnızca yetkili NVIDIA ürünlerine sunduğumuz hizmet ve desteğe ihtiyaç duyar." denilerek yetkisiz ürünlerin desteksiz kalacağı mesajı verildi.

ABD KISITLAMALARI KARA BORSAYI HAREKETLENDİRDİ

Bu kaçakçılık faaliyetlerinin, ABD'nin ulusal güvenlik endişeleriyle Nvidia'nın Çin'e gelişmiş çip satışını kısıtlamasının ardından arttığı belirtiliyor.

Rapora göre, satışı tamamen yasak olan B200 gibi en üst düzey çipler bile karaborsada Çinli yapay zeka gruplarına ulaştırılıyor.