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- Ocak 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
Ocak 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Ocak 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 16:41
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşıyor.
Ocak ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunları da belli olmuş oldu. Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ön planda olduğu listeye daha yakından bakalım.
OCAK AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- FIFA 21
- Hitman 3
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Rainbow Six Siege
- Immortals Fenyx Rising
- Demon’s Souls
- No Man’s Sky
OCAK AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA 5
- Minecraft
- FIFA 21
- The Forest
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- ARK: Survival Evolved
- Gran Turismo Sport
- Fall Guys
Call of Duty: Black Ops Cold War, yayınlandığı ilk günden bu yana oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu nedenle oyunu zirvede görmek kimseyi şaşırtmadı.
Ancak yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in zirveye oynaması oldukça şaşırtıcı.