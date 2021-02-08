Ocak 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

Ocak 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Ocak 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşıyor.

Ocak ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunları da belli olmuş oldu. Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ön planda olduğu listeye daha yakından bakalım.

OCAK AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

FIFA 21

Hitman 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Rainbow Six Siege

Immortals Fenyx Rising

Demon’s Souls

No Man’s Sky

OCAK AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War

GTA 5

Minecraft

FIFA 21

The Forest

The Crew 2

Red Dead Redemption 2

ARK: Survival Evolved

Gran Turismo Sport

Fall Guys

Call of Duty: Black Ops Cold War, yayınlandığı ilk günden bu yana oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu nedenle oyunu zirvede görmek kimseyi şaşırtmadı.

Ancak yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in zirveye oynaması oldukça şaşırtıcı.