Ocak 2021'in en çok satan akıllı telefonları açıklandı

Ocak 2021'in en çok satan akıllı telefonları açıklandı

Counterpoint Research, geçtiğimiz ocak ayında en çok satan akıllı telefonları açıkladı. iPhone modellerinin damga vurduğu listeyi sizler için derledik.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2021'in Ocak ayında en çok satış yapan akıllı telefonları paylaştı.

Paylaşılan rapora göre, ocak ayında en çok satan 10 akıllı telefon modelinden altısı Apple’a ait.

ZİRVEDE iPHONE 12 VAR

Ocak ayında en çok satan akıllı telefon, yüzde 6'lık payla iPhone 12 oldu. Serinin en güçlüsü iPhone 12 Pro Max ikinci, iPhone 12 Pro ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Öte yandan, tanıtılmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, iPhone 11 modelinin dördüncü sırada yer alması oldukça dikkat çekti.

SAMSUNG GERİDE KALDI

Şu anda dünyanın en çok akıllı telefon satan markası konumundaki Samsung, Ocak 2021'de Apple'ın gerisinde kaldı.

Güney Koreli şirket, orta seviye modelleri Galaxy A21s ve Galaxy A31 ile listeye iki telefon sokabildi.

Ayrıca Xiaomi’nin Redmi markası da yine orta segment modeller olan Redmi 9A ve Redmi 9 ile listede yer aldı.

Görünüşe göre ocak ayında amiral gemisi bir telefon isteyenler genellikle iPhone 12 serisini tercih etti. Orta segmentte ise Xiaomi ve Samsung öne çıktı.