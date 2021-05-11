Okyanusların en derin noktaları tespit edildi

"Five Deeps" projesi ile araştırmacılar, okyanusların en derin noktalarını belirleyen bir çalışmaya imza attı.

"Five Deeps" projesi kapsamında yürütülen çalışmayla; Pasifik, Atlantik, Hindistan, Antarktika ve Arktik okyanuslarının deniz tabanındaki en derin noktaları tespit edildi.

Yaklaşık 10 ay süren çalışmada, 87 bin kilometre yol katedilerek, insansız derin dalış aracı "Limiting Factor" ile 39 dalış gerçekleştirildi.

EN DERİN NOKTALAR

En derin noktalar Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 10 bin 925 metre, Atlas Okyanusu'nda Puerto Rico Çukuru'nda 8 bin 376 metre, Antarktika Okyanusu'ndaki Güney Sandviç Çukuru'nda 7 bin 434 metre, Hint Okyanusu'nda Java Çukuru'nda 7 bin 192 metre, Arktik Okyanusu'ndaki Molloy Derinliği'nde 5 bin 550 metre olarak ölçüldü.

"Five Deeps" projesinde çalışan uzmanlardan Heather Stewart, 10 aylık sürede Fransa büyüklüğünde bir alanı haritalandırdıklarını ve Finlandiya büyüklüğünde daha önce değerlendirilmeyen bir deniz tabanını incelediklerini kaydetti.

DÜNYANIN EN DERİNİ: MARIANA ÇUKURU

Dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru, 10 bin 925 metre derinliği ve 2.542 kilometre uzunluğuyla oldukça dikkat çekiyor.

Mariana Çukuru'na atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması, yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Çukurun dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazla.

23 Ocak 1960'ta, İsviçreli bilim insanı Jacques Piccard ile Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndan Teğmen Donald Walsh, Mariana Çukuru'na inebilmeyi başaran ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.