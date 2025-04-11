Okyanusun altında kalıcı insan yerleşimleri kuran girişim: DEEP

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İngiltere merkezli DEEP adlı bir girişim, insanlığın geleceğine dair çarpıcı bir vizyon sunuyor. Şirket, 2027 yılına kadar okyanus tabanında kalıcı insan yerleşimleri oluşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

DEEP'in başkanı Sean Wolpert, SpaceX'in uzay araştırmaları üzerindeki dönüştürücü etkisine benzer bir etkiyi okyanus keşfinde yapmayı umuyor.

DEEP'İN SU ALTI YAŞAM PLANLARI

DEEP, okyanus basıncına dayanıklı, metal tellerden yaşam alanları üretmek için tel-yay eklemeli üretim tekniğini kullanmayı planlıyor.

Şirketin ilk su altı yaşam alanı olan "Vanguard"ın bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Vanguard, eğitim ve kurtarma gibi kısa süreli görevler için özel olarak tasarlanmış kompakt ve mobil bir yerleşim yeri olacak.

Ancak DEEP'in planları bununla sınırlı değil. Şirket, uzun süreli su altı görevleri için "Sentinel" adı verilen daha büyük yapılar da geliştirmeyi hedefliyor.

Bu yapılar, okyanusun derinliklerinde insan yaşamını mümkün kılacak donanımlara sahip olacak.

İlk Vanguard yaşam alanı, 27,87 m2 büyüklüğünde olacak ve kısa süreli görevler için okyanusun "güneş ışığı bölgesinde" bulunan yaklaşık 100 metre derinliğe kadar üç profesyonel dalgıca ev sahipliği yapabilecek.

Sentinel'ler altı kişilik kapasiteye sahip olacak ve 28 güne kadar süren uzun görevler için mutfak, bilimsel laboratuvar ve sifonlu tuvalet gibi olanaklara sahip olacak.

Bu yaşam alanları, okyanus basıncının artmasına karşı koyarken, aynı zamanda sakinlerin konforunu da koruyacak şekilde tasarlanıyor.

SU ALTI YAŞAMININ ZORLUKLARI

Ancak su altı yaşam, beraberinde önemli zorluklar ve sağlık riskleri de getiriyor. Yüksek basınç ve hava yoğunluğu, uzun süreli su altı yaşamının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda endişelere yol açıyor.

İnsan yerleşimlerinin okyanus üzerindeki ekolojik etkisi de önemli bir endişe kaynağı. DEEP'in güneş ışığı bölgesindeki deniz yaşamının yüzde 90'ını inceleme planı, mevcut yaşam alanlarını bozabilir.

Şirket, 2035 yılına kadar dünya çapında 10 adet çok amaçlı gelişmeye imza atmayı hedeflerken, 2050 yılına kadar da insanlığın ilk su altı doğumunu gerçekleştirmeyi planlıyor.