OnePlus 15'ten yeni batarya rekoru: 26 saati aştı

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle piyasaya sürülen OnePlus 15, yapılan kapsamlı testlerin ardından pil performansıyla teknoloji dünyasında yeni bir rekora imza attı.

Cihaz, sahip olduğu donanım ve pil teknolojisi sayesinde amiral gemisi telefonlar arasında ulaşılması zor bir başarı elde etti.

7.300 MAH BATARYA İLE GELİYOR

OnePlus 15, daha hızlı paralel şarj desteği sağlayan çift silikon-karbon hücreden oluşan devasa 7.300 mAh kapasiteli bir batarya taşıyor.

Bu gelişmiş pil teknolojisi, cihazın piyasadaki diğer birçok modele kıyasla çok daha uzun süreli bir enerji performansı sunmasını sağlıyor.

26 SAATİ AŞAN EKRAN SÜRESİ

Gerçekleştirilen kıyaslama testlerinde 1.576 dakika gibi çarpıcı bir skor elde eden cihaz, en yakın rakibi RedMagic 8 Pro'yu 5 saatin üzerinde bir farkla geride bıraktı.

Bu sonuç, ekran açıkken ve sürekli değişen iş yükleri altındayken bile 26,2 saatlik kesintisiz bir kullanıma denk geliyor.

Bu rekor, zorlu pil testinde bir cihazın tek şarjla bir günü aştığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Elde edilen veriler, hem yeni silikon-karbon pil teknolojisinin başarısını hem de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin üstün enerji verimliliğini kanıtladı.