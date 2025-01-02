OnePlus OxygenOS 15'i yayınladı: İşte güncelleme alan modeller

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OnePlus, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini birçok cihaz için yayınladı.

Güncelleme, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve daha güçlü gizlilik kontrolleri sunuyor.

OXYGENOS 15'İ HANGİ CİHAZLAR ALIYOR

OxygenOS 15 güncellemesini alan OnePlus cihazları şunlar:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

GÜNCELLEMEYİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

OxygenOS 15 güncellemesini manuel olarak kontrol etmek için:

Ayarlar'ı açın.

Sistem'e dokunun.

Sistem Güncellemeleri'ni seçin.

OxygenOS 15, Android 15 tabanlı olup, daha akıcı performans, daha iyi animasyonlar ve daha güçlü gizlilik kontrolleri sunuyor. Ayrıca, güncelleme ile birlikte gelişmiş çoklu görev ve pil optimizasyonu da geliyor.