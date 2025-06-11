OpenAI , bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olan o3-pro'yu piyasaya sürdü

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OpenAI, bu yılın başlarında başlattığı akıl yürütme modeli o3'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan ve bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanımlanan o3-pro'yu resmen kullanıma sundu.

Yeni model, bu hafta ChatGPT Pro ve Team kullanıcıları için önceki o1-pro'nun yerini alıyor.

YENİ "AKIL YÜRÜTME MODELİ" VE YETENEKLERİ

o3-pro, OpenAI'nin yeni "akıl yürütme modelleri" sınıfının bir parçası. Bu gelişmiş yapay zeka sistemleri, sorunları adım adım çözerek ilerliyor. Bu da onları fizik, kodlama ve ileri matematik gibi teknik alanlarda çok daha güvenilir hale getiriyor.

Yeni model web araması, Python kod yürütme, dosya analizi ve görsel girdiler hakkında akıl yürütme gibi yeteneklere sahip. Ancak henüz görüntü üretemiyor ve bazı geçici sohbet özellikleri üzerinde hala çalışılıyor.

Performans açısından o3-pro modelinin, önemli kıyaslamalarda rakiplerini geride bıraktığı görülüyor.

Modelin, AIME 2024 (matematik) testinde Google'ın Gemini 2.5 Pro'sunu, GPQA Diamond (doktora düzeyinde bilim bilgisi) testinde ise Anthropic'in Claude 4 Opus'unu geçtiği belirtildi.

o3-pro, bu hafta ChatGPT Pro ve Team kullanıcılarına, önümüzdeki hafta ise Enterprise ve Edu kullanıcılarına sunulacak. Geliştiriciler de modeli API üzerinden kullanabilecekler.