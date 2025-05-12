OpenAI CEO'su Sam Altman: ABD'nin Çin'e karşı yapay zeka üstünlüğü uzun sürmeyecek

Haber Merkezi

OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman, ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde verdiği ifadede, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel yapay zeka (YZ) sektöründeki mevcut liderliğinin Çin karşısında uzun sürmeyebileceği uyarısında bulundu.

Altman, AMD, CoreWeave ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin liderleriyle birlikte katıldığı panelde, ABD'nin bu alandaki üstünlüğünü nasıl koruyabileceğini ele aldı.

ALTMAN'DAN YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİNDE TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Altman'ın yapay zeka düzenlemesine ilişkin duruşunun son iki yılda değiştiği gözlemlenirken, bir zamanlar hükümet denetimini savunan CEO, son açıklamalarıyla daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Bu durum, özellikle Başkan Donald Trump yönetiminin yapay zeka ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik vurgusuyla ilişkilendiriliyor.

Senatör Ted Cruz'un ABD'nin Çin'e karşı yapay zeka yarışında önde olup olmadığı sorusuna Altman, OpenAI ve Google gibi Amerikan şirketlerinin geliştirdiği modellerin dünyadaki en gelişmişleri olduğunu belirtti.

Ancak, "Ne kadar önde olduğumuzu söylemek çok zor, ama çok fazla zamanımız olmadığını söyleyebilirim." diyerek mevcut liderliğin kırılganlığına işaret etti.

Senato duruşmasında Altman ve diğer teknoloji liderleri, yeni kısıtlamalar yerine yapay zeka altyapısına ve iş gücü eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini savundu.

Altman, modellerin piyasaya sürülmeden önce test edilmesini gerektiren bir planı "felaket" olarak nitelendirerek katı kurallara karşı çıktı.