OpenAI, GPT-4'ü emekliye ayıracak: Yeni modeller yolda

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ChatGPT geliştiricisi OpenAI, mevcut GPT-4o modelinin daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan GPT-4.1'i kullanıcıların beğenisine sunacak.

Bununla birlikte, ana sürümün yanı sıra GPT-4.1 Mini ve GPT-4.1 Nano adında iki farklı versiyonun da eş zamanlı olarak tanıtılması bekleniyor.

SAM ALTMAN'DAN DUYURU

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde o4 mini ile birlikte o3 akıl yürütme modelinin kapsamlı bir versiyonunu yayınlamayı planladıklarını duyurmuştu.

The Verge, bu modellerin de önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni ürünler arasında yer alabileceğini öne sürüyor.

GPT-4'ÜN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Bu yeni lansmanların öncesinde OpenAI, yayınladığı son değişiklik günlüğünde mevcut amiral gemisi modeli GPT-4'ün 30 Nisan itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını doğruladı.

Şirket, GPT-4o'nun daha yeni ve doğal olarak çok modlu bir model olduğunu vurgulayarak, birebir değerlendirmelerde yazma, kodlama, STEM ve daha birçok alanda GPT-4'ü sürekli olarak geride bıraktığını belirtti.

Son güncelleme ile birlikte OpenAI, yerel görüntü oluşturma yeteneklerini doğrudan GPT-4o'ya entegre etti.

Bu geliştirme sayesinde model, daha hassas ve detaylı görseller oluşturabilecek. Bunun yanı sıra OpenAI, ChatGPT'de chatbot'un kullanıcıların önceki sohbetlerindeki detayları hatırlamasını sağlayan yeni bir bellek özelliği de kullanıma sundu.

Bu sayede chatbot, yanıtlarını kullanıcının geçmiş etkileşimlerine göre kişiselleştirebilecek.