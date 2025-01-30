OpenAI, hükümetlere özel bir ChatGPT sürümü başlattı

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Yapay zeka alanında lider şirketlerden OpenAI, ABD hükümeti için özel olarak geliştirilmiş ChatGPT Gov adlı yeni bir yapay zeka modeli duyurdu.

Devlet kurumlarının daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmayı amaçlayan ChatGPT Gov, özellikle gizlilik ve güvenlik konularına odaklanıyor.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Güvenli veri işleme: "Kamuya açık olmayan, hassas bilgiler" ile çalışabilir.

Özelleştirilmiş GPT modelleri: Devlet çalışanları, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş GPT modelleri oluşturabilir ve paylaşabilir.

Yönetici konsolu: CIO'lar ve BT ekipleri için yönetici konsolu sunar.

2024'TEN BERİ KULLANILIYOR

OpenAI, 2024 yılından bu yana 3 bin 500'den fazla federal, eyalet ve yerel hükümet kuruluşundan 90 binden fazla çalışanın ChatGPT'yi kullandığını ve 18 milyondan fazla mesaj gönderildiğini açıkladı.

ChatGPT, devlet kurumlarında yapay zeka araçları eğitimi, kodlama, çeviri ve diğer birçok alanda kullanılıyor.

ChatGPT Gov, ChatGPT Enterprise modelinin hükümetler için özelleştirilmiş bir versiyonu.

En önemli farkı, ChatGPT Gov'un Microsoft Azure Government bulut alt yapısını kullanarak verilerin yalnızca ABD içinde barındırılmasını sağlaması.

OpenAI, ChatGPT Gov'un güvenlik ve gizlilik konularında hassas bir şekilde tasarlandığını ve Kullanım Politikası'na uygun olarak çalıştığını belirtiyor.

OpenAI CPO'su Kevin Weil, ChatGPT Gov'un hükümete daha modern yazılım araçları sağlayacağını ve daha verimli bir çalışma ortamı yaratacağını söyledi.