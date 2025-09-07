OpenAI kesenin ağzını açtı: 115 milyar dolar yatırım yapacak

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden biri olan OpenAI, önümüzdeki beş yıl içinde altyapı harcamalarını rekor bir seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Yatırımcılarla paylaşılan bilgilere göre, şirketin 2025-2029 yılları arasında yapacağı toplam harcama 115 milyar dolar seviyesine ulaşacak.

ÖNCEKİ BÜTÇEYİ ÜÇE KATLADI

Bu rakam, daha önce aynı dönem için öngörülen 35 milyar dolarlık bütçenin üç katından fazlasına denk geliyor.

Şirket, bu artışın nedenini yapay zekâ model geliştirme süreçlerinin beklenenden çok daha maliyetli olmasına bağladı.

KENDİ ÇİPİNİ VE VERİ MERKEZİNİ KURACAK

OpenAI şu anda dünyanın en büyük bulut bilişim kiracılarından biri ve harcamalarının büyük kısmını veri merkezi kiraları ile enerji faturaları oluşturuyor.

Şirket, bu devasa maliyetleri düşürmek için kendi hızlandırıcı çiplerini üretmeyi ve kendi veri merkezlerini kurmayı planlıyor.

Yıllık harcamaların 2025'te 17 milyar dolara, 2028'de ise 45 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

2030 yılına kadar olan toplam dönemde ise OpenAI altyapı bütçesinin 150 milyar doları aşması bekleniyor.