OpenAI, önümüzdeki 5 yılda 1 trilyon dolar harcayacak

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI hakkında, Financial Times tarafından dudak uçuklatan bir rapor yayınlandı.

Rapora göre şirket, gelecek planları doğrultusunda inanılmaz boyutlarda bir harcama yapmaya hazırlanıyor.

HEDEF 5 YILDA 1 TRİLYON DOLAR HARCAMAK

FT'nin raporuna göre OpenAI, önümüzdeki 5 yıl içinde tam 1 trilyon dolarlık devasa bir para harcama hedefine sahip.

Bu paranın büyük bir kısmının, daha gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için gereken veri merkezlerine, anlaşmalara ve hesaplama gücüne harcanması bekleniyor.

YENİ İŞ ALANLARI: DONANIM, VİDEO VE TEDARİKÇİLİK

Şirketin hedeflerine ulaşmak için hazırladığı 5 yıllık planda, mevcut iş modelinin çok ötesine geçen hedefler bulunuyor.

Bunlar arasında hükümetlerle anlaşmalar, video hizmetleri, tüketici donanımı ve alışveriş araçları geliştirmek yer alıyor.

Planda ayrıca, Stargate veri merkezi projesi aracılığıyla OpenAI'ın kendisinin de bir altyapı tedarikçisi haline gelmesi gibi iddialı bir hedef de bulunuyor.

Bu, yakında şirketi çok farklı alanlarda faaliyet gösterirken görebileceğimiz anlamına geliyor.