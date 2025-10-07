OpenAI yeni aracını tanıttı: AgentKit

Yapay zeka devi OpenAI, dün akşam gerçekleştirdiği Dev Day etkinliğinde, geliştiricilere yönelik "AgentKit" adını verdiği yeni aracını tanıttı.

CEO Sam Altman, AgentKit’in “prototipten üretime kadar ajan geliştirme sürecini hızlandıran eksiksiz bir araç seti” olduğunu belirtti.

"CANVA GİBİ" SÜRÜKLE-BIRAK ARAYÜZ

AgentKit'in en öne çıkan özelliklerinden biri olan Agent Builder, kodlama bilgisi gerektirmeden "Canva gibi" sürükle-bırak tarzında görsel bir arayüzle yapay zeka ajanı oluşturmanızı sağlıyor.

Etkinlikte bir OpenAI mühendisinin sadece sekiz dakikada iki ajan oluşturması, aracın kullanım kolaylığını gözler önüne serdi.

Pakette ayrıca, geliştiricilerin kendi markalarına özel sohbet arayüzlerini kolayca entegre etmelerini sağlayan ChatKit ve performans değerlendirmeleri için Evals for Agents aracı da bulunuyor.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULUYOR

Agent Builder ve Connector Registry özellikleri şimdilik sınırlı beta erişimiyle sunulurken, ChatKit ve yeni Evals özellikleri tüm geliştiricilerin kullanımına açıldı.

Etkinlikte ayrıca ChatGPT'nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığı da açıklandı.