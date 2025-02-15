OpenAI'den Elon Musk'a: Satılık değiliz

AA & Ensonhaber

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Elon Musk’ın satın alma teklifine ilişkin X platformunda yaptığı açıklamada, "OpenAI satılık değildir. Yönetim kurulu, Musk’ın rekabeti baltalamaya yönelik son girişimini oybirliğiyle reddetti." ifadelerini kullandı.

ELON MUSK, OPENAI İÇİN 97,4 MİLYAR DOLAR ÖNERDİ

Öne sürülen iddialara göre, Musk liderliğindeki yatırımcı grubu, yapay zeka modeli ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’yi satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolarlık bir teklif sundu.

SAM ALTMAN: "İSTERSENİZ TWITTER'I 9,74 MİLYAR DOLARA ALABİLİRİZ"

Öte yandan, OpenAI CEO’su Sam Altman, X hesabından konuyla ilgili esprili bir yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." ifadelerini kullandı.