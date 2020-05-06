Operatörler arası numara taşıma sayısı 140 milyona dayandı

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı mayıs itibarıyla 139 milyona yaklaşırken, sabit telefonlarda ise bu sayı 2 milyonda kaldı.

Türkiye'de operatörler arasındaki numara taşıma sayısı her geçen ay daha da fazla artıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, numara taşıma sayısı mayıs ayı itibarıyla toplamda 140 milyon 917 bin 640'a ulaştı.

Bunlardan yaklaşık 139 milyonu cep telefonu, 2 milyonu ise sabit telefon numaralarından oluşuyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, aynı yılın bir önceki çeyreğine göre yüzde 3,29 arttı.

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle ekim-aralık 2019 döneminde Türk Telekom (TT Mobil) yaklaşık 45 bin abone, Turkcell yaklaşık 32 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 78 bin abone sahibi oldu.

SABİT HAT NUMARA TAŞIMA İLGİ GÖRMEDİ

Ülkemizde 10 Eylül 2009 itibarıyla başlatılan sabit hatlarda numara taşıma uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.

Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 50 bin 62 numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.