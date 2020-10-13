Oppo, ilk akıllı televizyon modelini 19 Ekim'de tanıtacak

Oppo, ilk akıllı televizyon modelini 19 Ekim tarihinde tanıtacak ve 2 farklı ekran boyutuyla piyasaya sürecek.

OnePlus, Xiaomi ve Realme gibi akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda televizyon pazarına girerek kendi modellerini piyasaya sürmüşlerdi.

Bu şirketlerin arasına artık bir başka Çinli üretici Oppo da katılıyor. Şirket, ilk televizyon modelini 19 Ekim’de Şanghay'da düzenleyeceği bir etkinlik sırasında resmen tanıtacak.

ÖN KAMERASI OLACAK

Son zamanlarda artan video konferans görüşmelerini de düşünen Oppo, televizyon modelinde video görüşmelerinde kullanılmak üzere açılır kapanır ön kamera teknolojisine de yer verecek.

İKİ FARKLI EKRAN BOYUTU

Şirketin ilk akıllı televizyon modeli, ‘3C’ sertifikasına sahip olacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek.

QLED ekranla gelecek TV’ler, 4K çözünürlük ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Ancak televizyonun fiyatları hakkında şimdilik bir açıkama yok.