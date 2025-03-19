OPPO Reno 13 serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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OPPO Reno 13 Serisi, farklı teknik özelliklere sahip modelleriyle kullanıcılarına geniş bir seçenek sunuyor.

Reno 13 F 5G, 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle güçlendirilen cihazın arka kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip olan OPPO Reno 13 F 5G, 45W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına uzun süreli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

OPPO RENO 13 F 4G

Reno 13 F 4G, 6,72 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızıyla geliyor. MediaTek Helio G99 işlemciye sahip olan cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Reno 13 F 4G, 45W hızlı şarj desteği ile gün boyu kullanıcısına eşlik etmeyi amaçlıyor.

OPPO RENO 13 PRO 5G

Serinin en üst modeli olan Reno 13 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 işlemciyle kullanıcılara yüksek performans sunuyor. 6,83 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekerken, yüzde 93,8 ekran-gövde oranı ve yaklaşık 195 gram ağırlığıyla da ön plana çıkıyor.

Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılan Reno 13 Pro 5G'nin, 5.800 mAh kapasiteli bataryası, 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor.

OPPO RENO 13 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

OPPO Reno 13 Serisi'nin Türkiye fiyatları şu şekilde:

OPPO Reno 13 F 8GB + 256GB: 18.999 TL

OPPO Reno 13 F (5G) 12GB + 256GB: 24.999 TL

OPPO Reno 13 Pro (5G) 12GB + 512GB: 49.999 TL