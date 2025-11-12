Oppo Reno 15 serisinin özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oppo'nun 17 Kasım'da Çin'de tanıtmayı planladığı Reno 15 serisine ait detaylar, China Telecom listelemesiyle gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre PLW110 model numaralı cihaz, 6,32 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü OLED ekranla gelecek.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE DEV BATARYA KAPASİTESİ

Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 8400 veya 8450 olduğu tahmin edilen MT6899 yonga seti yer alacak.

Kullanıcılara 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunulması bekleniyor.

Enerji tarafında ise 6.200 mAh kapasiteli devasa bir batarya dikkat çekiyor. Bu batarya, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle donatılacak.

Kamera kurulumunda 50 megapiksel ön kameraya ek olarak, arka tarafta 200 megapiksel ana kamera liderliğinde üçlü bir ünite bulunuyor.

Cihazın kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.

Serinin diğer üyesi Reno 15 Pro'nun ise 6,78 inç ekran ve 6.300 mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

Alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip olacak seri, dört farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.