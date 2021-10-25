OPPO'nun ilk katlanabilir telefonu bu yıl geliyor

Oppo, 2021 yılının sonuna kadar ilk katlanabilir telefonunu Çin’de kullanıcılara sunmak istiyor..

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra OPPO da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

2021 BİTMEDEN SATIŞA ÇIKABİLİR

En son çıkan haberlere göre Çinli şirket, 2021 yılı bitmeden ilk katlanabilir akıllı telefon modelini satışa sunacak.

OPPO'nun katlanabilir telefonunun, Samsung Galaxy Z Fold Serisi ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.





OPPO Fold veya OPPO X adıyla tanıtılması beklenen cihazın 8 inç katlanabilir ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve LTPO teknolojisine sahip olacağı da gelen haberler arasında.

Buna ek olarak, telefonun yalnızca Çin'de satışa sunulacağı söyleniyor. Ancak OPPO'nun Çin dışında da planları olabilir.

OPPO'nun ilk katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.