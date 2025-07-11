Otonom robot cerrah, ilk kez kendi başına ameliyat yaptı

Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki bilim insanları, cerrahi prosedürleri "gerçekten anlayan" ve kendi başına ameliyat yapabilen otonom bir robot cerrah geliştirdi.

SRT-H adı verilen ve ameliyat videolarıyla eğitilen robot, insan benzeri modeller üzerinde gerçekleştirdiği safra kesesi çıkarma operasyonlarında yüzde 100'lük bir başarı oranına ulaştı.

SADECE KOMUTLARI DEĞİL, AMELİYATI ANLIYOR

Bu robot cerrahı öncekilerden ayıran en önemli özellik, sadece önceden programlanmış bir senaryoyu takip etmek yerine, operasyon sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştığında gerçek zamanlı olarak hareketlerini uyarlayabilmesi.

ChatGPT'yi çalıştıran aynı yapay zeka mimarisine sahip olan SRT-H, gözlemci personelden gelen sözlü komutlara yanıt vererek kendini düzeltebiliyor ve öğrenebiliyor.

HEDEF ON YIL İÇİNDE İNSANLI AMELİYATLAR

Robot henüz gerçek insanlar üzerinde kullanılmaya hazır olmasa da hassasiyeti ve becerisinin deneyimli cerrahlarınkiyle karşılaştırılabilir düzeyde olduğu belirtiliyor.

Geliştirici ekip, bu teknolojinin on yıl içinde klinik kullanıma girebileceğini ve gelecekte denetim olmadan başarılı ameliyatlar gerçekleştirebileceğini öngörüyor.