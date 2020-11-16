Oxford Üniversitesi: Video oyunları kişiyi mutlu ediyor

Araştırmacılar, 40 yıl önce yapılan çalışmanın sonuçlarına kıyasla farklı veriler elde etti.

Tartışmaların odağında olan video oyunlarla ilgili yapılan araştırmanın sonuçları, bilim insanlarını şaşırttı.

Uzun sürelerle video oyunu oynamanın, kişinin iyi hissetmesini sağladığı ortaya çıktı.

OXFORD'DAN VİDEO OYUN ARAŞTIRMASI

Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, uzun süre video oyunu oynayan bireylerin daha mutlu olduğu gözlendi.

18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada, 2 şirketin 2 oyununa odaklanıldı.

BBC'nin haberine göre, şirketler, çalışma için kullanıcıların ne kadar süre oynadığına ve performanslarına dair veri paylaşımında bulundu.

BULGULAR ŞAŞIRTICI: 4 SAAT OYUN OYNAYAN KİŞİ...

Toplanan veri, oyuncuların mutluluklarını değerlendiren anket sorularının cevaplarıyla karşılaştırıldı.

Çalışmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski, bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, günde 4 saat video oyunu oynayan kişinin oynamayandan çok daha mutlu hissettiğini söyledi.

40 YIL ÖNCEKİ ARAŞTIRMADA FARKLI SONUÇ

Przybylski, 40 yıl önce yapılan çalışmalarda, kişilerin uzun süre video oyunu oynayınca daha mutsuz olduğunun ortaya koyulduğunu da hatırlattı.

Bu çalışmanın bulgularının farklı olması, 2 oyunun da bireyler tarafından kontrol edilebilir olması ve diğer kişilerin kontrol ettiği karakterlerle etkileşime geçebilme özelliğinin bulunmasıyla ilişkilendirildi.