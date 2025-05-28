Oyunculara müjde: Apple yeni bir uygulama geliştiriyor

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Apple, 9 Haziran'da düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) oyun dünyasına daha belirgin bir adım atmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre, bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone'lara, iPad'lere, Mac'lere ve Apple TV cihazlarına önceden yüklenecek yeni bir özel uygulama yolda.

OYUNLAR İÇİN TEK MERKEZ OLACAK

Uygulamanın oyunla ilgili her şey için bir merkez görevi göreceği bildiriliyor. Yüklü oyunlar için bir başlatıcı görevi görecek, başarılar toplayacak, liderlik tablolarını yönetecek ve oyuncular arasındaki iletişimi kolaylaştıracak.

Yeni oyun uygulaması, 2010 yılında piyasaya sürülen ve uzun süredir varlığını sürdüren ancak yeterince kullanılmayan Game Center'ın yerini alacak.

Mac kullanıcıları için, uygulamanın App Store dışından indirilen oyunları destekleyeceği bildiriliyor; bu değişiklik, Mac'in sınırlı oyun çekiciliği hakkındaki uzun süredir devam eden eleştirileri gidermeye yardımcı olabilir.

Apple ayrıca içerik portföyünü sessizce güçlendiriyor ve yakın zamanda Sneaky Sasquatch'in arkasındaki stüdyo olan RAC7 Games'i satın alarak orijinal oyun geliştirmeye daha fazla dahil olma sinyali verdi.