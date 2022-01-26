Pegasus casus yazılımını üreten NSO Group CEO'su istifa etti

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımını üreten NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail polisinin; casus yazılım Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı yönündeki haberler, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde, sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

NSO GROUP CEO'SU İSTİFA ETTİ

İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten NSO Group şirketinin CEO'su istifa ettiğini açıkladı. İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Asher Levy'nin istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayınladı.

Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER YERİNDE KULLANILDI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin; muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine, skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış ve ABD bu şirketi kara listeye almıştı.