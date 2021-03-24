Pentagon, savunma sanayisindeki çip üretimi için Intel ile anlaştı

Pentagon, savunma sanayisindeki çip üretimi için Intel ile anlaştı

ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle savunma sanayisinde kullanılan çipleri ülkede üretebilmek için Intel ile anlaşma sağladı.

Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle, güvenlik riskleri de bir o kadar arttı. Birçok ülke, özellikle savunma sanayisi alanında yerli teknolojilere önem veriyor ve dış üretimi desteklemiyor.

Savunma sanayi alanında teknolojiden fazlasıyla faydalanan ABD de bu ülkelerden biri. Ülkenin en üst düzey askeri birimi Pentagon, gelecekte kullanılacak mikroçiplerin ABD'de üretilmesi için Intel ile anlaşma sağladı.

Pentagon çatısı altında faaliyet gösteren Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) öncülüğünde yapılan anlaşma, ABD’nin uzun vadede karşı karşıya kalabileceği mikroçip eksikliği sorununu çözmeye çalışacak.

ABD, ŞİMDİLİK TAYVAN'A BAĞLI

ABD'nin mikroçip üretimi alanında en çok tedarik yaptığı ülke olan Tayvan'a, gelecekte Çin tarafından yapılacak bir müdahale, Pentagon'u oldukça endişelendiriyor. Böyle bir müdahalede, ABD'nin kritik silah ve savunma sistemleri kullanılamaz hale gelebilir.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda otomobil başta olmak üzere birçok pazarı etkileyen çip tedarik sıkıntısını gidermek için 37 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıklamıştı.

DARPA ile Intel arasındaki bu anlaşma da Biden'ın aldığı karara yönelik atılmış bir adım olarak nitelendiriliyor.

Florida, Maryland ve Texas A&M üniversitelerinde görev yapan araştırmacılarla birlikte çip üretmeye başlayacak DARPA ve Intel, çok daha gelişmiş güvenlik önlemleri sunan teknolojilere odaklanacak.