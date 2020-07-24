Pentagon: Yılda 2 kere UFO araştırmalarını açıklayacağız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguları yılda 2 kez paylaşacaklarını açıkladı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Ancak donanma, bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu açıklamış ve ardından Pentagon, belgelerin gizli olduğunu savunarak bilgi vermekten kaçınmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmış ve ABD'de gündem aniden değişmişti.

PENTAGON: YILDA 2 KERE AÇIKLAYACAĞIZ

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Pentagon'un UFO birimi eski yetkililerinden Eric Davis, geçtiğimiz yıllarda bir ekibin insan dışı nesnelere rastladığını belirtiyor.

Ayrıca açıklama kararının arkasındaki isimlerden Senatör Marco Rubio, bazı askeri üs ve askeri tatbikat yaptıkları alanlarda kendilerine ait olmayan uçan nesneler tespit ettiklerini söylüyor.

Pentagon'un aldığı yeni karar sonrasında artık UFO'lar ile ilgili elde edilen bulgular saklanmayacak.