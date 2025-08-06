Perseid meteor yağmuru gelecek hafta başlıyor: Nasıl izlenir

Kuzey Yarımküre'de yılın en popüler gök taşı yağmuru olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, önümüzdeki hafta zirveye ulaşmaya hazırlanıyor.

Ancak gökyüzü tutkunlarını bu yılki gösteride zorlu bir rakip bekliyor: Parlak Ay.

BU YIL GÖZLEM KOŞULLARI ZORLU OLACAK

Gök olayının en yoğun olacağı 12-13 Ağustos gecesi, Ay'ın yüzde 84 oranında aydınlık olması bekleniyor.

Bu durum, doğal bir ışık kirliliği yaratarak normalde saatte 75'e kadar çıkabilen meteor sayısının büyük ölçüde azalmasına ve sadece en parlak olanların görülmesine neden olacak.

"ATEŞ TOPLARI" UMUT VERİYOR

Yine de umut var; Perseid meteor yağmuru, "ateş topu" olarak adlandırılan çok parlak meteorlar üretmesiyle tanınıyor ve bu ateş topları Ay ışığına rağmen görülebilir.

En iyi gözlem için şehir ışıklarından uzaklaşmak ve gözlerin karanlığa en az 20-30 dakika alışmasını beklemek tavsiye ediliyor.