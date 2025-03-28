Perseverance keşif aracı Mars'ta tuhaf küre biçimli kaya buldu

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NASA'nın Mars'taki gözü kulağı olan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de yine sıra dışı bir keşfe imza attı.

"St. Pauls Koyu" olarak adlandırılan bu kaya, yüzlerce küre şeklinde ve bazılarında minik delikler bulunan koyu gri nesnelerle kaplı.

Bilim insanları, bu ilginç yapının oluşumu ve anlamı üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Perseverance, bu kayayı 11 Mart'ta, aracın 2021'den beri antik mikrobiyal yaşam izlerini araştırdığı Jezero Krateri'nin kenarında buldu.

Bu bölgenin jeolojik özelliklerinin incelenmesi, Mars'ın milyarlarca yıl boyunca nasıl evrimleştiğine dair önemli bilgiler sunabilir.

ESRARENGİZ KÜRELERİN SIRRI

"St. Pauls Koyu" kayasındaki küre şeklindeki nesneler, Mars'ın farklı bölgelerinde daha önce keşfedilen konkresyonlara benziyor.

Bu yapılar, yeraltı suyunun kayaların gözeneklerinden geçerek oluşturduğu yapılar olarak yorumlanıyor. Ancak, volkanik süreçler veya meteor çarpmaları da bu tür oluşumlara neden olabilir.

KEŞİF ARACININ GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Perseverance, şu anda Jezero Krateri'nin kenarlarını inceleyen bir bonus görevde. Bu bölgedeki kayaların, krater tabanındakilerden farklı bir jeolojik geçmişe sahip olduğu düşünülüyor.

Keşif aracı, bu bölgeden topladığı örnekleri, NASA'nın karmaşık Mars Örnek Getirme görevi kapsamında Dünya'ya getirilmek üzere saklıyor.

MARS'IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Bu keşif, Mars'ın milyarlarca yıl önceki jeolojik tarihi hakkında önemli ipuçları sunabilir. Bilim insanları, kayadaki küre şeklindeki nesnelerin oluşum mekanizmasını çözerek, Mars'ın geçmişteki su kaynakları ve yaşam koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.