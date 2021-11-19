Perseverance, Mars'ta gizemli bir kaya keşfetti

Bir süredir Mars yüzeyinde incelemeler yapan Perseverance aracı, tuhaf bir kayanın fotoğrafını çekti.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Perseverance'ın Twitter hesabından paylaşımda bulunan NASA uzmanları, aracın yeşilimsi bir kaya örneği bulduğunu duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Bunun oraya nasıl geldiğine dair birkaç fikir var. Hipotezler havada uçuşuyor." denildi.





NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor.

NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yaparken, yeni bulunan yeşilimsi kaya örneğinin bu denli heyecanlandırmasının arkasında ise bulunan bu taşın olivin olduğunun düşünülmesi.

Olivin, gezegenimizin üst mantosunda yaygın bulunan bir mineral. Daha önceki yapılan araştırmalarda, farklı gök cisimlerinde de bu mineralin izlerine rastlanmıştı.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.