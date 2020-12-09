Plastik yüz siperinin, koronavirüse karşı etkisiz olduğu ortaya çıktı

Plastik yüz siperinin, koronavirüse karşı etkisiz olduğu ortaya çıktı

Koronavirüsten korunmak isteyenlerden bazıları maske takarken, bazıları ayrıca yüz siperliği kullanıyor. Bilim insanları, koruyucu siperin hangi durumda etkisiz olduğunu gösterdi.

Japonya’da Fukuoka Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yüz siperinin yakındaki enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması halinde koronavirüse karşı koruma sağlamadığı ortaya koyuldu.

Araştırmacılar, 1 metre uzaklıktan hapşıran bir insandan çıkan damlacıkların yayılışını bilgisayar modelleriyle gösterdi.

YÜZ SİPERİNE YAPIŞIYOR

Hapşırık sonucu üretilen 'girdap halkalarının', bulaşıcı parçacıkları bir saniyeden daha kısa sürede yüz siperine taşıdığı ve plastiğin kenarlarına yapıştırdığı belirtildi.

Plastik yüz siperinin, koronavirüse karşı etkisiz olduğu ortaya çıktı ViDEO

ENFEKTE OLMA RİSKİ ARTIYOR

Koronavirüs partikülleri dalgasının zamanlamasının yüz kalkanı takan kişinin nefes almasıyla çakışması halinde kişinin enfekte olabileceğine dikkat çekildi.

Daha önceki araştırmalarda, yüz koruyucu siperlerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığı bulunmuştu.