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    Play Store'daki kripto para uygulamaları kullanıcıları dolandırıyor

    Araştırmacılar, 25’i Google Play Store’da bulunan 170’den fazla kripto para madenciliği uygulamasının kullanıcıları dolandırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 17:15
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    Play Store'daki kripto para uygulamaları kullanıcıları dolandırıyor

    Son yıllarda kripto paralara olan ilginin artması, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Daha önce sahte cüzdanlarla kullanıcıları dolandıran kötü niyetli kişiler, şimdi de madencilik uygulamalarıyla vurgun yapmanın peşinde.

    Yeni yapılan araştırmaya göre, 25 tanesi Google Play Store’da bulunan 170’den fazla Android uygulaması, kullanıcılara belli bir ücret karşılığında kripto madenciliği yapabileceklerini söyleyerek 93 binden fazla kişiyi dolandırdı.

    Söz konusu uygulamalar, herhangi bir kötü amaçlı kod barındırmadığı için Google'ın güvenlik önlemlerini atlatmayı başardı.

    350 BİN DOLAR TOPLADILAR

    Kullanıcılardan 260 dolara kadar abonelik ücreti talep eden uygulamalar, toplamda 350 bin dolar toplamayı başardı.

    Kullanıcılar, belli bir bakiyeye ulaşmadan para çekemedikleri için uygulamaların sahte olduğunu anlayamadılar. Para çekmek isteyen kullanıcılar ise hata mesajlarıyla karşılaştı.

    Aşağıdaki uygulamalar, Google'a bildirildikten sonra Play Store’dan kaldırılsa da üçüncü taraf uygulama mağazalarında kullanılmaya devam ediyorlar.

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