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    PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi belli oldu

    Sony, ABD'deki olaylar nedeniyle iptal ettiği PlayStation 5'in yeni etkinlik tarihini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 12:36
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    PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi belli oldu

    Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

    Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz Sony tarafından doğrulanan bir bilgi yok.

    Sony'nin 4 Haziran'da gerçekleştireceği ve belki de PlayStation 5 hakkında birçok şeyin açığa çıkmasını sağlayacak etkinlik, şu sıralar ABD'de devam eden protestolar nedeniyle ertelenmişti.

    sony

    YENİ TARİH BELLİ OLDU

    Sony'nin PlayStation 5 Twitter hesabı, ertelenen etkinliğin 11 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu. Söz konusu etkinlik TSİ 23.00'te başlayacak.

    PlayStation 5 hakkında yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    sony

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