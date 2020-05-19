PlayStation 5 kolunun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Sony'nın yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in yeni oyun kolunun fiyatı sızdırıldı.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz Sony tarafından doğrulanan bir bilgi yok.

Konsolda kullanılacak yeni oyun kolu DualSense ile alakalı bazı özellikler ise zaten ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi, oyun kolunun fiyatı ve çıkış tarigi gibi bilgiler sızdırıldı.

DUALSENSE ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak PlayStation'ın DualShock kontrolcüsüne oldukça benzeyen yeni DualSense, daha çok yenilenmiş dokunmatik geri bildirim özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sony, geri bildirim özelliğini geliştirerek oyunlardaki deneyimin üst düzeye çıkacağını söylüyor.

Sony, kontrolcünün L2 ve R2 tetiklerinin hassasiyetinin oldukça iyileştirildiğini söylüyor. Örneğin oyuncular tetikleri kullanarak ok fırlatmak istediğinde, yay germe hissiyatını fazlasıyla hissedecek.

Şarj girişi olarak Type-C kullanacak DualSense'de, herhangi bir hızlı şarj desteğinin olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor. Dahili miktofona da sahip yeni oyun kolunda, kulaklık girişinin olup olmadığı konusunda ise şu an için bir bilgi yok.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

PlayStation 5’in DualSense kontrol cihazının 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren satılmaya başlanacağı iddia edildi. Ayrıca kontrol cihazının fiyatı ise Avrupa’da 59,99 euro olacak.

Sony PlayStation 5'in tanıtım tarihi yaklaşıkça, önümüzdeki günlerde de birçok iddia ortaya atılacak. Ancak şimdilik Sony tarafından fiyatla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.