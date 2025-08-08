PlayStation 5 satışları 80 milyonu aştı

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'in önemli bir satış rekorunu daha geride bıraktığını açıkladı.

Şirketin son finansal raporuna göre konsol, dünya genelinde 80,3 milyon adetlik sevkiyat sayısına ulaştı.

YAZILIM SATIŞLARI VE AĞ KULLANICI SAYISI DA ARTIYOR

Konsolun başarısı yazılım tarafına da yansımış durumda; tam oyun satışları geçen yıla göre yüzde 23 artarak 65,9 milyona yükseldi.

PlayStation Network üzerindeki aylık aktif kullanıcı sayısı da 123 milyona ulaşarak ekosistemin gücünü koruduğunu gösterdi.

TEK RAKİBİ KENDİSİ: PS4'ÜN BİRAZ GERİSİNDE

PlayStation 5, en büyük rakibi olan 29 milyon adet satan Xbox'ı neredeyse üçe katlamış olsa da kendi rekorunu henüz kıramadı.

Konsolun satış hızı, aynı dönemde 82,3 milyon satan bir önceki nesil PlayStation 4'ün biraz gerisinde kalmaya devam ediyor.