PlayStation 5'in şimdiye kadar kaç adet sattığı açıklandı

Sony, 2020 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 5 konsolunun güncel satış verilerini açıkladı. Yeterince oyun olmaması gibi eleştirilere maruz kalsa da konsolun satış performansı dikkat çekiyor.

TOPLAM SATIŞ 84,9 MİLYONA ULAŞTI

Sony, geride bıraktığımız üç aylık süreçte toplamda 3,9 milyon adet daha PlayStation 5 satıldığını duyurdu. Bu son satışlarla birlikte bugüne kadarki toplam PS5 satışı 84,9 milyona ulaştı.

Bu rakam, PS5'in 84 milyon satan ikonik Xbox 360’ı geride bıraktığını gösteriyor.

TARİHİN EN ÇOK SATAN 9. KONSOLU

PS5, bu başarıyla tarihin en çok satan 9’uncu konsolu ünvanını aldı. Listenin 8’inci sırasında ise 87,4 milyon satış adedi ile PS3 yer alıyor.

Sony ayrıca yeni PS5 oyunu Ghost of Yotei’nin 3,3 milyon satış yaptığını ve 119 milyon civarında aylık oyuncu kaydedildiğini belirtti. Son çeyrekte oyunların yüzde 72’sinin dijital olarak satın alındığı açıklandı.