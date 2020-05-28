PlayStation 5'te yer alacak 38 oyun açıklandı

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te yer alacak 38 oyun belli oldu.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz Sony tarafından doğrulanan bir bilgi yok.

Ancak şirket, yeni nesil oyun konsolunda yer alacak oyunları resmi olarak açıkladı. PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyun listelendi.





PLAYSTATION 5'TE YER ALMASI KESİNLEŞEN 38 OYUN

Madden 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in, gelecek ay tanıtılacağı ve sonbahar aylarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni oyun konsolunun 499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.