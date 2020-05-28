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    PlayStation 5'te yer alacak 38 oyun açıklandı

    Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te yer alacak 38 oyun belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 10:59
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    PlayStation 5'te yer alacak 38 oyun açıklandı

    Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

    Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da henüz Sony tarafından doğrulanan bir bilgi yok.

    Ancak şirket, yeni nesil oyun konsolunda yer alacak oyunları resmi olarak açıkladı. PlayStation Official Magazine dergisinin son sayısında, PlayStation 5’te yer alacak 38 oyun listelendi.

    ps5

    PLAYSTATION 5'TE YER ALMASI KESİNLEŞEN 38 OYUN

    • Madden 21
    • EA Sports NHL 21
    • Moonray
    • Gothic Remake
    • MicroMan
    • Nith’O Infinity Reborn
    • Observer System Redux
    • Path of Exile 2
    • Outriders
    • PsyHotel
    • Quantum Error
    • Rainbow Six Quarantine
    • Rainbow Six Siege
    • Redo! Enhanced Edition
    • A Rat’s Quest: The Way Back Home
    • Assassin’s Creed Valhalla
    • Battlefield 6
    • Chorus
    • Cygni All Guns Blazing
    • Dauntless
    • DiRT 5
    • Dragon Age 4
    • Dying Light 2
    • FIFA 21
    • Godfall
    • Gods & Monster
    • Scarlet Nexus
    • Sniper Elite 5
    • Soulborn
    • Starfield
    • The Elder Scrolls 6
    • The Lord of the Rings Gollum
    • The Sims 5
    • Ultimate Fishing Simulator 2
    • Vampire The Masquerade Bloodlines 2
    • Warframe
    • Watch Dogs Legion
    • WRC 9

      playstation

      PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK

      Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in, gelecek ay tanıtılacağı ve sonbahar aylarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni oyun konsolunun 499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

      Instagram: @eshteknoloji

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