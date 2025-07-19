PlayStation 6 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı

Donanım analizleriyle tanınan Digital Foundry'deki teknoloji uzmanları, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6'nın ne kadar RAM'e sahip olabileceği konusunda yeni bir tahminde bulundu.

Ekibe göre, PS6'nın maliyetleri aşırı artırmadan, yeni nesil teknolojileri desteklemek için 24 GB RAM ile gelmesi makul bir beklenti.

NEDEN 24 GB? SEBEP YAPAY ZEKA VE IŞIN İZLEME

PS5 ve PS5 Pro'daki 16 GB RAM'in sınırlarına ulaşılırken, 24 GB'lık bir artışın getireceği ekstra bellek, Sony'nin daha önce duyurduğu gelişmiş ışın izleme ve makine öğrenmesi (yapay zeka) özellikleri için gerekli olacak.

DRAM maliyetlerinin son yıllarda önemli ölçüde düşmemesi, 32 GB gibi daha büyük bir sıçramayı daha az olası kılıyor ve bu da 24 GB seçeneğini mantıklı bir seçim haline getiriyor.

SÖYLENTİLERDEKİ EL KONSOLU DENKLEMİ DEĞİŞTİRİYOR

Bu tahmin, aynı zamanda söylentilerdeki PlayStation el konsolunun varlığına da dayanıyor.

Eğer bu el konsolu 16 GB RAM ile gelirse, geliştiricilerin her iki sistemi de hedefleyebilmesi için ana ev konsolu olan PS6'nın 24 GB RAM'e sahip olması mantıklı bir strateji haline geliyor.